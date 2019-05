The Surge 2: annunciata una beta privata per 50 giocatori

Qualche ora fa il team di Deck13 ha affermato che è in programma una beta privata per The Surge 2, secondo capitolo della sua saga soulslike e pubblicata da Focus Home Interactive. Dalle informazioni in nostro possesso, sembra che questa beta sarà riservata a circa 50 giocatori.

La notizia è stata data da un post pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del gioco, che recita:

"Il team ha lavorato molto duramente su The Surge 2 ed ora abbiamo raggiunto una fase in cui vorremmo raccogliere i feedback riguardo il gioco. Stiamo cercando giocatori per la Beta privata, potete registrarvi qui."

Ecco la descrizione del gioco, riportata sulla pagina Steam dedicata:

"Andando a Jericho City, una misteriosa tempesta colpisce l'aereo finendo in periferia. Ti risvegli varie settimane dopo in un centro di detenzione abbandonato in città. I soldati applicano la Legge Marziale, i robot sono ingestibili e una tempesta di nanorobot minaccia la città. Esplora l'enorme e devastata Jericho City e cerca di sopravvivere. Affronta atroci minacce in scontri senza pietà, squarcia e strappa gli arti ai tuoi avversari e impossessati del loro prezioso equipaggiamento che ti renderà più forte. Così forte da permetterti di affrontare nemici più potenti e spaventosi. Con un esteso arsenale di armi, armature, abilità, innesti e droni con cui sviluppare il tuo personaggio, con un mondo più grande, vario e assetato, The Surge 2 ti sfida a sopravvivere e svelarne i segreti nascosti."

Feroci scontri corpo a corpo

Combatti nemici potenti e boss enormi

Stacca le parti dei nemici che vuoi saccheggiare

Grande sviluppo e personalizzazione del personaggi

The team has been working hard on The Surge 2 and we've now reached a stage at which we?d like to gather feedback about the game.



Se siete interessati alla beta, potete registrarvi tramite questo indirizzo. Cosa ne pensate?