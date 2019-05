L'open world di Days Gone è stato progettato da un team di appena 6 persone

Days Gone un gioco che ha diviso soprattutto la critica, ci ricorda PlaystationLifestyle, ma se c' una cosa su cui quasi tutti sono stati tutti d'accordo la bont della realizzazione del vasto open world.

Il titolo infatti ci permette di esplorare l'Oregon in lungo e in largo offrendo una quantit incredibile di dettagli, tra cui anche il notevole dinamismo del mondo di gioco, che pu cambiare non poco in base alle condizioni meteorologiche.

Ebbene, forse non sapete che a realizzare l'open world di Days Gone stato un gruppo composto da sole 6 persone, racconta il Lead Open World Designer Eric Jensen.

"La cosa di cui sono maggiormente orgoglioso quanto diverso e dinamico siamo riusciti a rendere il mondo di gioco con un team di progettazione cos piccolo (5-6 persone).".

Siete soddisfatti del mondo di gioco di Days Gone? Cosa pensate del notevole risultato raggiunto da un team cos contenuto?