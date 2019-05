Gran Turismo Sport si aggiorna questa settimana con un nuovo circuito

Gran Turismo Sport si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento, che tra le altre cose introdurrà nel gioco un nuovo circuito. La notizia è stata diffusa direttamente dal creatore della serie Kazunori Yamauchi, tramite un Tweet.

L'aggiornamento sarà disponibile da giovedì 30 maggio e grazie al Tweet possiamo presumere che il nuovo tracciato introdotto sarà il famigerato Goodwood Circuit. Si tratta di tracciato realmente esistente nel Regno Unito, in particolare la curva St Mary è stata protagonista di incidenti famosi come quello di Stirling Moss e quello di Bruce McLaren. Per conoscere gli altri contenuti in arrivo, non ci resta che attendere ulteriori dichiarazioni dagli sviluppatori.

Update coming this week. ?????????????The Car Team gets a break this month but a new track will be added.????????????????????????????#GTSport pic.twitter.com/s6uLUpmjh9 — ????? (@Kaz_Yamauchi) May 27, 2019

Di seguito trovate la descrizione del gioco:

Preparati a scoprire tutta l'adrenalina che si prova schiacciando il piede sull'acceleratore o in un arrivo in volata, il vero simulatore di guida è tornato. Vivi il brivido della guida con le auto sportive più veloci del mondo in emozionanti gare online e modalità per giocatore singolo classiche, adatte sia ai nuovi piloti, sia ai più esperti.

Mettetevi al volante di oltre 170 auto tra le più ambite al mondo, con grafica mozzafiato e una manovrabilità incredibilmente realistica.

Gareggia su circuiti storici ricreati con estrema cura, inclusi i leggendari Nürburgring e Tokyo Expressway.

Competi con avversari da tutto il mondo in campionati online ufficiali FIA e in GT League, una campagna per giocatore singolo con coppe e gare di durata classiche

Gran Turismo Sport è disponibile in esclusiva PS4, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.