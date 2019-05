Grazie ad alcune mod per Sekiro: Shadows Die Twice, potremo giocare nei panni di Gray Fox e Raiden

Se anche voi siete fan della saga di Metal Gear ed al momento state giocando a Sekiro: Shadows Die Twice, allora forse le informazioni riportate in questa news potrebbero rendervi davvero felici.

I modder EmperorFaiz e skymoon hanno infatti realizzato due mod che vi permetteranno di affrontare l'ultima fatica di From Software nei panni di Gray Fox e Raiden, personaggi iconici che ben si adattano allo stile di combattimento usato nel gioco. A quanto pare il modello di Gray Fox Ŕ stato preso da Metal Gear Rising Revengeance, spin-off di Platinum Games che vede il giocatore rivestire i panni metallici di un Raiden in versione Cyber Ninja, mentre per quanto riguarda il modello di Raiden, probabilmente Ŕ stato preso da Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (non ci sono molte informazioni su quest'ultimo punto).

"In Sekiro: Shadows Die Twice vestirai i panni di un "lupo senza un braccio", un guerriero sfregiato e caduto in disgrazia, salvato a un passo dalla morte. Il tuo destino Ŕ legato a un giovane di nobili origini, discendente di un'antica stirpe: per proteggerlo affronterai numerosi nemici, tra cui lo spietato clan Ashina. Niente ti fermerÓ nella pericolosa missione per riscattare il tuo onore e liberare il giovane signore, nemmeno la morte stessa. Esplora il Giappone alla fine del 1500, in pieno periodo Sengoku: un'era violenta percorsa da conflitti brutali e in bilico tra la vita e la morte. Affronta straordinari nemici in un mondo oscuro e perverso. Scatena protesi letali e potenti abilitÓ ninja unendo azione furtiva, movimento verticale e combattimenti viscerali in un'avventura sanguinolenta." - recita la descrizione del gioco.

Sekiro: Shadows Die Twice Ŕ disponibile su PC, Xbox One e PS4, se volete saperne di pi¨ vi rimandiamo alla nostra recensione.

Cosa ne pensate? Avete giÓ scaricato le due mod?