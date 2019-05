Jump Force: arrivano nuovi personaggi DLC

Jump Force di aggiorna con una serie di nuovi personaggi DLC. Da oggi infatti, i giocatori del celebre picchiaduro che fa della rivista nipponica Weekly Shōnen Jump la principale fonte per il roster dei personaggi potranno mettere mano su 3 nuovi personaggi.

Come riporta il comunicato ufficiale Namco, i tre personaggi potranno essere acquistati singolarmente, mentre per chi ha acquistato il Characters Pass del gioco saranno inclusi nell'offerta.

Riportiamo di seguito i nuovi personaggi:

Seto Kaiba (Yu-Gi-Oh!)

All Might (My Hero Academia)

Biscuit Krueger (HUNTER X HUNTER)

Jump Force per chi non lo sapesse Ŕ un picchiaduro a incontri sviluppato da Spike Chunsoft e pubblicato dalla Bandai Namco Entertainment con personaggi provenienti da varie serie manga presenti in Weekly Shōnen Jump, realizzato in occasione del 50║ anniversario della rivista. Il gioco Ŕ uscito il 14 febbraio 2019 su Windows PC, PlayStation 4 e Xbox One in Giappone, e il giorno dopo nel resto del mondo.

Cosa ne pensate di queste aggiunte?