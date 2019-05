Gato Roboto è ufficialmente disponibile: un meowtroidvania tra gatti e mech

"Il nostro team ha sempre supportato la scienza che punta a posizionare animali domestici all'interno di mech militari perch a beneficio dell'umanit intera".

Gi solo questa frase del CFO di Devolver Digital, Fork Parker, ci fa capire i toni del curiosissimo Gato Roboto, un gioco che unisce meccaniche da metroidvania a un curioso protagonista felino. Un mix che d vita a un genere inedito ovviamente, il mewtroidvania. Nel caso in cui voleste scoprirlo in prima persona abbiamo delle buone notizie per voi: Gato Roboto ufficialmente disponibile su PC e Switch.

Il gioco sviluppato da Doinksoft si mostra in un trailer che ci mostra il protagonista felino alle prese con un pianeta alieno pieno di minacce. In Gato Roboto dovremo sfruttare mech e altri mezzi corazzati per muoverci tra i livelli e cercare di salvare il capitano bloccato e la sua astronave precipitata.

Cosa pensate di questo curioso metroidvania? Gato Roboto il gioco felino di cui tutti avevamo bisogno?