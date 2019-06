Call of Duty: Modern Warfare non avrà la modalità Zombie

Le celebri e amate modalità con gli zombi non saranno presenti in Call of Duty: Modern Warfare, riporta Comicbook.

Dopo una serie di indiscrezioni e fughe di notizie Call of Duty: Modern Warfare è stato finalmente presentato ufficialmente con tanto di data di lancio e si è posto come un cruda e dura rappresentazione di ciò di cui la guerra moderna è capace. Il prossimo capitolo di CoD vorrà dunque essere una rappresentazione quanto più fedele della realtà.

"Stiamo cercando di realizzare un mondo autentico e realistico" dichiara il director della campagna Jacob Minkoff in occasione di un'intervista. "Non abbiamo la flessibilità per poter aggiungere qualcosa come gli zombi nel gioco. Questo andrebbe a compromettere la sensazione di giocare in un mondo realistico e autentico come quello in cui viviamo oggi".

A rimpiazzare la celebre modalità zombi vi sarà una nuova modalità co-op non meglio specificata al momento.

Cosa ne pensate di questi cambiamenti? Call of Duty: Modern Warfare è in fase di sviluppo per PS4, Xbox One e PC con il lancio previsto per il 25 ottobre.