Con la maggior parte degli occhi di pubblico e critica rivolti verso Los Angeles e verso il sempre molto atteso (nonostante l'assenza di Sony) E3, il mese di giugno è inevitabilmente uno dei più calmi dell'anno ma nonostante ciò il vostro e il nostro portafogli corrono anche in questo caso qualche rischio.

Magari quello della nostalgia di fronte a un Crash Team Racing: Nitro-Fueled che inevitabilmente riporta a galla i ricordi di pomeriggi passati a mettere a dura prova e a "rovinare" amicizie. Oppure, perché no, la voglia di creare e scoprire tutte le possibilità di Super Mario Maker 2, un'esclusiva Switch che potrebbe rivelarsi imperdibile con il giusto supporto della community Nintendo, fino ad arrivare all'interessantissimo nuovo progetto del Team Yakuza, Judgement.

A completare il quadro abbiamo pane per i denti degli amanti dei racing game con MotoGP 19, un po' di sano orrore lovecraftiano con The Sinking City e la folle banana senziente (avete capito bene) di My Friend Pedro. E questo è solo l'inizio.

4 giugno

Battletech: Urban Warfare (PC)

Persona Q2: New Cinema Labyrinth (3DS)

The Elder Scrolls Online: Elsweyr (PC, PS4, Xbox One)

Trover Saves the Universe (PC)

Warhammer: Chaosbane (PC, PS4, Xbox One)

Dopo aver lasciato da parte almeno per il momento l'IP di Shadowrun, i ragazzi di Harebrained Schemes si sono tuffati nell'universo di BattleTech in collaborazione con il creatore originale di BATTLETECH/Mechwarrior, Jordan Weisman. Nel 3025 la galassia continua a essere il teatro di interminabili battaglie civili in cui noi giocatori ci inseriremo controllando e gestendo una nostra personalissima fazione e una buona dose di mech da schierare in brutali combattimenti a turni. BattleTech: Urban Warfare è l'espansione di quello che si è proposto come la nuova generazione del combattimento tattico legato ai mech. Per sapere cosa aspettarvi da questa IP ecco la nostra recensione di Battletech.

Tempo di spin-off per l'apprezzatissima serie di Persona con un RPG dungeon crawler che è anche il sequel di Persona Q: New Cinema Labyrinth. Persona Q2: New Cinema Labyrinth si concentra sul cast di personaggi di Persona 3, Persona 4 e Persona 5 con Joker grande protagonista e Makoto e Haru misteriosamente rapiti. Possessori di 3DS c'è pane per i vostri denti.

In Elsweyr potrete viaggiare attraverso le pianure della savana, gli aridi deserti e le grandi città che dovranno fare i conti con l'invasione delle forze imperiali e con la minaccia dei draghi. La patria dei khajiiti è ricca di vita, cultura e mitologia e offre decine di ore di missioni e sfide per giocatori vecchi e nuovi. Uno dei piatti forti di The Elder Scrolls Online: Elsweyr è ovviamente la presenza dei Negromanti, la nuova classe giocabile tutta da scoprire e provare con mano.

Cosa succede quando uno dei creatori dell'amato Rick & Morty, Justin Roiland, si mette al lavoro su un videogioco dallo humor sci-fi irriverente, volgare e di cattivo gusto? Trover Saves the Universe è un gioco con supporto alla VR che dopo il debutto su PS4 arriva anche su PC mettendoci di fronte a una premessa narrativa a dir poco stramba: i nostri cani sono stati rapiti dall'alieno Glorkon che li ha inseriti nelle proprie cavità orbitali e che sfrutta la loro essenza vitale per distruggere l'universo. La nostra unica possibilità è quella di allearci con Trover, un alieno di certo non particolarmente voglioso di salvare l'universo. Scoprite altri dettagli nella nostra prova di Trover Saves the Universe.

Warhammer: Chaosbane, dal momento del suo annuncio, si porta dietro aspettative non comuni. Si tratta infatti del primo titolo del genere dotato di licenza 40K (specifichiamo 'Fantasy Battles', visto che nel 2018 è uscito Inquisitor Martyr), un'ambientazione che potenzialmente si presta meravigliosamente al genere Action RPG Hack 'n' Slash, a quel tipo di opera "alla Diablo". Le premesse sicuramente interessanti daranno vita a un gioco di qualità? In attesa di scoprirlo vi rimandiamo all'ultima prova di Warhammer: Chaosbane.