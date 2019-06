Minecraft Earth: il gioco per mobile che utilizza la realtà aumentata si mostra nel primo video gameplay

Alla Apple Worldwide Developers Conference Microsoft e Mojang hanno mostrato il primo gameplay in tempo reale per Minecraft Earth, riporta Polygon.

Minecraft Earth Ŕ il nuovo gioco in realtÓ aumentata di Microsoft in cui i giocatori possono sovrapporre un universo a blocchi nel mondo reale. Questo nuovo gioco uscirÓ questa estate per dispositivi iOS e Android.

Qui sotto potete vedere il video mostrato all'evento:

Nella descrizione del titolo leggiamo: "il mondo di Minecraft entra nel nostro universo in un modo completamente nuovo grazie al potere della realtÓ aumentata. Crea, esplora e sopravvivi come mai prima d'ora! Minecraft Ŕ sempre stato un gioco incentrato sulla creativitÓ, ma Minecraft Earth ti offre la possibilitÓ di esprimerti su una scala completamente nuova. Condividi i tuoi capolavori ed esplora le creazioni degli altri!"

Che ne pensate di Minecraft Earth?