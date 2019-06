Il boss di PlayStation non può ancora dire se PS5 sarà l'ultima console di Sony

Dopo l'avvento dei servizi streaming e soprattutto dopo l'annuncio di Google Stadia da parte del colosso informatico, sempre più utenti si chiedono quando Sony e Microsoft potrebbero decidere di abbandonare il modello delle console classiche, per abbracciare sistemi basati sullo streaming.

Come riporta Push Square, il boss della divisione PlayStation Jim Ryan ha dichiarato di non sapere cosa riserverà il futuro e se PS5 sarà l'ultima console di Sony:

"Nel 2012 ho ascoltato decine di sapientoni che mi hanno parlato del mondo mobile ed avvertito che il progetto PS4 sarebbe stato il più grande fallimento di sempre. Tuttavia credevamo nel progetto all'epoca ed è lo stesso anche per quanto riguarda quello di prossima generazione (PS5). Chi può dire come il tutto si evolverà in futuro, forse avremo degli ibridi console classiche e basate sul cloud? Semplicemente non lo so. Ed anche se lo sapessi non ve lo direi. Chi lo sa come sarà il mondo tra 5 anni? Quando vedi che queste grandi compagnie (i concorrenti) invadono il tuo mercato, non credo che ragionare e guardare il mondo come 25 anni fa sia un comportamento molto furbo."

Cosa ne pensate delle parole di Ryan? Siete d'accordo col boss della divisione PlayStation?