Mordhau: un utente ha realizzato un controller di movimento con una vera padella

Negli ultimi anni abbiamo visto giocatori completare decine di titoli utilizzando gli strumenti pi¨ disparati ed improbabili, come non ricordare gli utenti che hanno completato Dark Souls, Skyrim e Super Mario World utilizzando (rispettivamente) una periferica di Guitar Hero, una patata e con il naso infilato dentro un registratore?

Come riporta Rock Paper Shotgun, oggi siamo qui a parlarvi di Rudism, un utente Twitch che ha costruito una periferica di movimento per Mordhau, utilizzando una vera padella. Di seguito potete dare uno sguardo alla sua creazione.

This is how you play @mordhaugame with a motion controlled frying pan.



Live in a little over an hour!

? https://t.co/H1RBWnrrtp pic.twitter.com/3smx5Z9uHO — Rudeism (@rudeism) June 5, 2019

MORDHAU Ŕ uno slasher multiplayer medievale in prima e terza persona. Entra in un frenetico campo di battaglia di 64 giocatori come mercenario in un mondo immaginario, ma realistico, in cui potrai sperimentare il combattimento corpo a corpo brutale e soddisfacente che ti farÓ tornare per sempre. Ecco le sue caratteristiche chiave:

Battaglie massicce: Da scontri su piccola scala a guerra totale a 64 giocatori in modalitÓ come Frontline e Battle Royale.

Gioco cooperativo e offline: Combatti ondate di nemici al fianco dei tuoi amici nella modalitÓ cooperativa Orda, o esercita le tue abilitÓ offline contro l'IA.

Combattere corpo a corpo e combattimento a distanza: Ottieni il controllo completo sul tuo personaggio e attacca e sviluppa il tuo stile unico.

Personalizzazione del personaggio approfondita: Scolpisci il tuo viso, crea l'arma dalle parti e scegli i singoli pezzi di armatura per creare il guerriero perfetto.

Enorme arsenale di armi e equipaggiamento: Affronta i nemici con uno spadone, piova le frecce dall'alto, o anche siediti e costruisci fortificazioni.

Lotta ovunque: Prova le cariche di cavalleria, combatti sulle scale e aziona i motori d'assedio come la catapulta e il balista.

Combustione viscerale e cruenta: Senti l'impatto di ogni colpo, e manda i rami in volo mentre fai scatenare i nemici.

Combinazioni credibili: Un gioco in cui i combattimenti sembrano credibili, MORDHAU trova un equilibrio tra gameplay e realismo.

Mordhau Ŕ disponibile su PC.