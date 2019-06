E3 2019: ecco tutte le modifiche apportate al gameplay di FIFA 20

Electronic Arts continua la sua conferenza parlando di FIFA 20. Protagonista della mezz'ora è senza dubbio la nuova modalità presente all'interno del gioco, Volta Football. La modalità si ispira ai campetti da calcio cittadini, con una serie di arene di diverse dimensioni e ambienti con e senza pareti.

Oltre a questo gli sviluppatori hanno svelato quali saranno le modifiche apportate al titolo calcistico. Ecco quindi tutto ciò che cambierà in FIFA 20, punto per punto.

1v1 Dinamico: in questa versione, l'IA avrà una maggiore comprensione del tempo e dello spazio, con più opportunità per quanto riguarda l'1v1 che porrà l'accento sui momenti decisivi controllati dall'utente.

Difesa IA: una revisione del sistema di posizionamento e contrasto crea un ambiente per l'intelligenza artificiale di seguire al meglio il giocatore controllato dall'utente. L'IA offrirà un supporto difensivo intelligente, mentre premierà e avvantaggerà la difesa degli utenti.

Movimento naturale del giocatore: i giocatori controllati dall'IA saranno più fluidi creando movimenti di calcio realistici per tutti i giocatori sul campo.

Dribbling: le nuove meccaniche di gioco consentiranno di dribblare in modo più fluido permettendo di muovervi con agilità.

Contrasto Controllato: utilizzando l'Active Touch System, la difesa controllata dall'utente viene avvantaggiata e premiata attraverso una varietà di nuove animazioni di placcaggio.

Calci piazzati diretti e indiretti: un aggiornamento del sistema fornisce opzioni più precise per mirare calci indiretti e diretti e introduce più meccaniche basate sulle abilità per colpire il pallone.

Infine, il nuovo Ball Physics System eleva il gameplay in FIFA 20 a un nuovo livello di realismo, offrendo nuove traiettorie di tiro, interazioni più realistiche con il contrasto e comportamenti guidati dalla fisica. Un sistema di movimento revisionato introduce più giro palla e rimbalzi molto più realistici. Anche per quanto riguarda i calci d'angolo le traiettorie sono state modificate per rendere tutto il più realistico possibile.

FIFA 20 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania e sarà disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Pre-ordinando EA Sports FIFA 20 Ultimate Edition per PS4, Xbox One e PC si riceverà l'Early Access per giocare con tre giorni d'anticipo, un prestito di cinque Icone nel Player Pick per la propria formazione in FIFA Ultimate Team, fino a 24 Pacchetti Oro Rari e speciali edizioni dei FUT Kits. Coloro che preordineranno FIFA 20 prima del 5 agosto riceveranno anche un FUT 20 Ones To Watch Player.

Ci si potrà tuffare in FIFA 20 già dal 19 settembre con un EA Access e Origin Access Basic per un'anteprima di 10 ore nel Play First Trial o iscrivendosi a Origin Access Premier per il gioco completo su PC.