E3 2019: Star Wars Jedi Fallen Order si mostra in quindici minuti di video gameplay esclusivo

La conferenza EA è iniziata ed il primo titolo ad essere mostrato in ben quindici minuti di gameplay esclusivo è proprio Star Wars Jedi: Fallen Order.

Il titolo di Respawn ci regala il gameplay di una missione che ci chiede in sostanza di salvare un gruppo di wookie infitrandoci in un complesso dell'Impero. Il video mostra Cal fare parkour, acrobazie, arrampicate e, naturalmente, alcuni poteri della Forza. Il nostro protagonista utilizzerà ovviamente la spada laser, l'arma per eccellenza, utile non solo in combattimento ma anche per far luce nei condotti bui.

Ovviamente non mancano i combattimenti: nel video di gameplay possiamo notare alcuni Stormtrooper e giganteschi ragni. Il potere della forza viene usato per interagire con l'ambiente e non solo in combattimento. Sarà possibile anche rallentare il tempo per sfruttare l'ambiente a proprio vantaggio sconfiggendo così i nemici. Oltre a questo il mondo di gioco conterrà diari audio da raccogliere che arricchiranno la storia ed il protagonista avrà come "compagno" un simpatico robottino, BD-1, che potrà essere utilizzato sia per scansionare gli scenari ed ottenere informazioni sia come aiutante nei combattimenti.

Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione del gameplay.

Oltre a questo, sappiamo finalmente anche la data di uscita. Star Wars Jedi Fallen Order sarà disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4 a partire dal 15 novembre.

Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.