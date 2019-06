E3 2019: Ori and the Will of the Wisps si mostra alla conferenza di Microsoft, annunciata la data di uscita

Durante la conferenza di Microsoft che si sta tenendo ora all'E3 Ŕ stato mostrato un nuovo video di Ori and the Will of the Wisps, il nuovo gioco di Moon Studios e pubblicato da Microsoft Xbox Game Studios per Microsoft Windows e Xbox One.

Il nuovo trailer ci catapulta nel fantastico mondo di Ori, che dovrÓ combattere con numerosi mostri: possiamo notare infatti alcune boss fight. Ma la cosa pi¨ importante importante Ŕ che finalmente abbiamo una data di uscita. Ori and the Will of Wisps sarÓ disponibile infatti a partire dall'11 febbrario del prossimo anno.

Senza ulteriori indugi vi lasciamo al trailer mostrato durante la conferenza.

Che ve ne pare?