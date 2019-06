E3 2019: Empyrean è la nuova espansione di Warframe

Durante il PC Gaming Show di oggi, la community director di Warframe Rebecca Ford ha presentato la nuova espansione Empyrean con un trailer dedicato.

Come riporta PC Gamer, l'espansione era conosciuta in passato come Railjack ed introduce nel gioco i combattimenti tra navi spaziali. In Empyrean una squadra di 3 giocatori dovrà combattere la nave madre nemica sull'orbita di alcuni pianeti. Ogni giocatore avrà il suo compito come respingere l'invasione nemica, sabotare la nave bersaglio dall'interno o contrastare le navette avversarie.

Warframe è un gioco d'azione online cooperativo free-to-play ambientato in un mondo fantascientifico in continua evoluzione. Unisciti ai tuoi amici in battaglie PvE per tutto il sistema solare e padroneggia il potere dei Warframe.

Con più di 30 Warframe tutti completamente personalizzabili, ognuno con le sue proprie abilità, puoi creare il Warframe perfetto per te. Katane. Balestre. Lanciafiamme. Espandi il tuo Arsenale con più di 300 Armi diverse, ognuna potrà essere modificata per adattarsi al tuo stile di gioco.

Fatti strada facendo a pezzettini orde di nemici, vai ad armi spianate, o intrufolati dentro -- la scelta è tua.

Esplora, scopri, combatti, e vola negli enormi mondi aperti di Warframe.

Salta senza interruzioni, scivola e discendi attraverso i presidi nemici con un robusto sistema di movimento.

Warframe è disponibile gratuitamente su Switch, PC, PS4 ed Xbox One.