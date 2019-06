Crash Team Racing Nitro-Fueled si arricchisce di Grand Prix: contenuti bonus stagionali gratuiti disponibili dopo il lancio

Activision Blizzard e lo sviluppatore Beenox hanno annunciato che, per la prima volta in assoluto, gli acquirenti del gioco avranno accesso a contenuti bonus stagionali gratuiti grazie alle offerte in-game del Grand Prix disponibili dopo il lancio.

Tagliare il traguardo in Crash™ Team Racing Nitro-Fueled non significa che il Bandicoot può cantare vittoria! Oggi, Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) e lo sviluppatore principale Beenox hanno annunciato che, per la prima volta in assoluto, gli acquirenti del gioco rimasterizzato avranno accesso a contenuti bonus stagionali gratuiti grazie alle offerte in-game del Grand Prix disponibili dopo il lancio. Dando ai giocatori un'ulteriore ragione per giocare, il primo Gran Prix prenderà il via il 3 luglio 2019 e includerà una nuova pista per tutti i giocatori, personaggi sbloccabili, kart e vari oggetti personalizzabili.

Oggi, dando un'occhiata a CTR TV, i padroni di casa Chick e Stew hanno svelato tutto il divertimento che attende i giocatori nel Grand Prix. Hanno anche rivelato che i fan avranno una pista nuova di zecca ad ogni Grand Prix. La prima pista si chiama Twilight Tour e porta i giocatori in un viaggio epico nel Medio Oriente di giorno e di notte. Non è tutto, Chick e Stew hanno anche fatto trapelare la notizia che Tawna arriverà nell'universo CTR e sarà il personaggio che si potrà ottenere nel primo Gran Prix.

Ci saranno nuovi oggetti e personaggi che ruoteranno nel Pit Stop del gioco ad ogni Grand Prix, inclusi i membri della Nitro Squad della prima stagione (precedentemente noti come le Trophy Girls). Questi corridori provengono da regioni di tutto il mondo e sono pronti a rappresentare i loro paesi con velocità e forza! Chick and Stew hanno anche dato anticipazioni ai fan sul contenuto che possono aspettarsi nelle due successive stagioni del Grand Prix, incluso l'evento più atteso del secolo... l'introduzione di Spyro in CTR!

Inoltre, all'Ingresso Sud del Los Angeles Convention Center all'E3 (11-13 giugno), i partecipanti potranno fare un test drive di Crash Team Racing Nitro-Fueled. I visitatori saranno tra i primi al mondo a correre sulle piste di Crash Team Racing rimasterizzate: Tiny's Arena e Hot Air Skyway, e le piste reinterpretate di Crash™ Nitro Kart: Jungle Boogie e Thunderstruck.

"Crash Team Racing Nitro-Fueled è stato progettato per divertire in modi inaspettati ed entusiasmanti. Il Grand Prix fa tutto questo dando ai giocatori un motivo per innamorarsi sempre più del gioco", ha dichiarato Thomas Wilson, Co-Studio Head di Beenox. "Crash Team Racing è stato un gioco iconico negli anni '90 che ha influenzato il modo in cui i giocatori hanno giocato ai giochi di kart, e siamo entusiasti di continuare questa tradizione con Crash Team Racing Nitro-Fueled introducendo nuovi contenuti per i giocatori in modi che non hanno mai immaginato - la gara non è certo finita una volta tagliato il traguardo".

Crash Team Racing Nitro-Fueled include tutte piste rimasterizzate, i personaggi e le modalità del gioco originale CTR e tutte piste del gioco CNK - tutte riprodotte in straordinarie immagini in HD! Oltre a questo, con il Pit Stop in-game e le stagioni Grand Prix, i giocatori potranno gareggiare sia con i karts e i personaggi ottenuti in CNK sia con i contenuti ispirati a Crash Tag Team Racing, così da ottenere il meglio dell'universo dei kart game di Crash!

Preparati ad arricchire la tua corsa, completa le battaglie N. sane, immergiti nella modalità avventura e gareggia contro i tuoi amici o amici-nemici nel multiplayer online e altro ancora. Crash Team Racing Nitro-Fueled sarà lanciato il 21 giugno 2019 e sarà disponibile per PlayStation® 4, PlayStation® 4 Pro, Nintendo Switch™ e su tutti i dispositivi Xbox One di Microsoft, inclusa la Xbox One X. I corridori che vogliono iniziare a far scaldare i loro motori possono preordinare ora sia Crash Team Racing Nitro-Fueled sia Crash Team Racing Nitro-Fueled - Nitros Oxide Edition.