E3 2019: annunciata la data di uscita di Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer

Tramite un recente comunicato, Spike Chunsoft e Brace Yourself Games hanno comunicato che il loro rythm game Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer, sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch a partire dal 13 giugno 2019.

Questo gioco d'azione/avventura tutto a base di ritmo è ambientato nel mondo della serie The Legend of Zelda. I giocatori possono esplorare un mondo generato casualmente e dungeon che cambiano per ogni giocatore mentre provano a salvare Hyrule impersonando Link o la principessa Zelda. Oltre agli oggetti della serie The Legend of Zelda, in questo titolo sarà possibile usare gli incantesimi e le armi di Crypt of the NecroDancer. Di seguito potete trovare il trailer pubblicato.