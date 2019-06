Final Fantasy VII Remake in una marea di dettagli tra 1st Class Edition, Deluxe Edition e nuove immagini

Square Enix Ltd. ha reso Final Fantasy VII Remake protagonista del suo evento live all'E3 2019 mostrando delle nuove immagini di gioco e una serie di edizioni speciali prima di dare la possibilità ai fan di scoprire ancora di più sul titolo all'E3 di questa settimana.

Ecco tutti i dettagli del comunicato ufficiale di Square:

FINAL FANTASY VII REMAKE è una spettacolare reinterpretazione contemporanea di uno dei GdR più rivoluzionari della storia che esplora ancora di più il suo mondo e i suoi personaggi. Il primo gioco di questo progetto è ambientato nella città eclettica di Midgar ed è un'esperienza completamente a sé stante che rappresenta un ottimo punto di partenza per la serie.

Oltre ai suoi personaggi indimenticabili e alla trama appassionante, FINAL FANTASY VII REMAKE include un sistema di battaglia ibrido che unisce azione in tempo reale con combattimenti strategici. Se vuoi vedere il sistema di battaglia in azione, guarda il trailer qui:

SQUARE ENIX ha anche fornito delle informazioni sulle edizioni speciali, tra cui la Deluxe Edition e la "1st Class Edition", un'esclusiva di SQUARE ENIX Store per i collezionisti più appassionati.

La Deluxe Edition include un artbook con copertina rigida, una minicolonna sonora su CD, il Summon Materia DLC per invocare un kyactus e una confezione Steelbook® con un art di Sephiroth. La Digital Deluxe Edition include un album di illustrazioni digitale, una minicolonna sonora digitale e i Summon Materia DLC per invocare un kyactus e Carbuncle all'interno del gioco.

La "1st Class Edition" include tutti i contenuti della Deluxe Edition, il Summon Materia DLC Carbuncle e anche un set Play Arts Kai con Cloud Strife e la Hardy-Daytona (ccnfezionato separatamente), i pre-order saranno disponibili fino ad esaurimento disponibilità su SQUARE ENIX Online Store.

Chi prenoterà qualsiasi versione del gioco da rivenditori selezionati, riceverà il Summon Materia DLC per invocare Chocobo Chick al lancio. Chi effettuerà il pre-order di qualsiasi edizione digitale sul PlayStation®Store, riceverà il tema dinamico "Cloud e Sephiroth" per PlayStation®4.

Infine, sono stati anche elencati i doppiatori del gioco:

Cloud, doppiato da Cody Christian (All American, Teen Wolf)

Barret, doppiato da John Eric Bentley (Transformers: La vendetta del caduto, Independence Day: Rigenerazione)

Aerith, doppiata da Briana White (Criminal Minds: Beyond Borders, Occupants)

Tifa, doppiata da Britt Baron (GLOW)

Jessie, doppiata da Erica Lindbeck (Spider-Man, Persona 5, ThunderCats Roar)

Biggs, doppiato da Gideon Emery (Star Wars: The Clone Wars, Teen Wolf)

Wedge, doppiato da Matt Jones (Breaking Bad)

Sephiroth, doppiato da Tyler Hoechlin

FINAL FANTASY VII REMAKE sarà disponibile su PlayStation 4 in data 3 marzo 2020 con voci in inglese, giapponese, francese e tedesco e sottotitoli in inglese, giapponese, francese, italiano, tedesco, spagnolo e portoghese brasiliano.