Taskmaster sarà uno dei cattivi presenti in Marvel's Avengers, lo conferma la stessa Marvel

Square Enix ha mostrato un corposo trailer del suo Marvel's Avengers durante la conferenza E3 di qualche giorno fa, nel video si vedono diversi eroi e cattivi, tra cui Taskmaster (confermato dalla stessa Marver recentemente), storica nemesi di Capitan America.

Come riporta Polygon, Taskmaster ha scoperto fin da bambino di possedere il potere di migliorare le sue abilitÓ semplicemente guardando qualcun'altro usarle, questo grazie al cosiddetto riflesso fotografico. Una volta adulto ha usato il suo talento per entrare nel mondo del crimine, osservando le tecniche di decine di eroi e cattivi, al fine di farle proprie. Anche se le abilitÓ di Taskmaster ne fanno un nemico decisamente temibile, in passato non ha mai ricevuto molto spazio, e a quanto pare sarÓ la stessa cosa anche nel gioco. L'onore di villain principale andrÓ infatti ad un altro personaggio, che Square Enix non ha per˛ ancora comunicato.

La storia del gioco sembra seguire un Universo Marvel in rovina, dopo che per alcuni eventi gli Avengers sono allo sbando. 5 anni dopo una nuova minaccia Ŕ alle porte ed il gruppo di eroi dovrÓ di nuovo combattere per la salvezza del pianeta.

Marvel's Avengers sarÓ disponibile a partire dal 15 maggio 2020 su PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. cosa ne pensate?