Cosa si nasconde dietro al nome Elden Ring? Ce lo spiega Hidetaka Miyazaki

Per quanto non si sia visto nulla del gameplay e i dettagli siano ancora pochi praticamente sotto ogni aspetto, Elden Ring Ŕ stato uno dei grandi protagonisti dell'E3 2019 e d'altronde l'unione di due talenti eccelsi come quello dello scrittore George R.R. Martin (creatore del fenomeno Il Trono di Spade) e di Hidetaka Miyazaki e From Software, non pu˛ che attirare l'attenzione.

Una questione sicuramente curiosa riguardante il progetto Ŕ quella del nome e delle supposizioni dei fan al riguardo. Alcuni hanno anche sottolineato un possibile riferimento a Il Signore degli Anelli e solo Miyazaki stesso pu˛ in parte fare chiarezza. Ecco quanto dichiarato sulle pagine di IGN.

"Il Signore degli Anelli Ŕ il pi¨ classico dei romanzi fantasy quindi certamente Elden Ring Ŕ influenzato da quell'opera sotto alcuni aspetti ma non in modo diretto. Il Ring in questo caso non Ŕ inteso come 'anello' ma come 'circolo'. L'Elden Ring Ŕ un misterioso elemento chiave nelle fondamenta del mondo che abbiamo creato. Forma le regole e il ritmo di questo mondo ma come potete vedere nel nostro trailer Ŕ stato frantumato".

Nella giornata di ieri abbiamo scoperto che Elden Ring sarÓ un open-world soulslike e ora abbiamo questo nuovo tassello riguardante il nome e un elemento chiave del mondo di gioco e del lore.

Cosa pensate di Elden Ring e dei primi dettagli riguardanti il progetto?