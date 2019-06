Un nuovo gameplay di Control dall'E3 ci mostra Jesse Faden in azione

Control ritorna sotto i riflettori con un nuovo imperdibile video gameplay della nuova demo, e come possiamo vedere avremo un assaggio di ben 18 minuti di gioco.

Il filmato, realizzato proprio in occasione dell'E3, ci mostra una Jesse Faden alle prese con inquietanti esseri multidimensionali. Una pericolosa entitÓ soprannaturale infatti minaccia la trama spazio-temporale di New York, seminando il panico in cittÓ. Naturalmente dovremo vedercela noi con questo oscuro pericolo, cercando di sventare una sorta di apocalisse.

Nel filmato vedremo dunque una corposa sequenza di gameplay e un'intera nuova area di mondo di gioco. Ricordiamo che Control Ŕ atteso sul mercato a partire dal 27 agosto, il titolo uscirÓ per PS4, Xbox One e PX.

Cosa ne pensate?