"Elden Ring sarà un'evoluzione di Dark Souls"

Hidetaka Miyazaki, padre della celebre saga dei "Dark Souls", ha dichiarato che se Elden Ring seguirà questo filone, allo stesso tempo sarà un'evoluzione naturale, riporta Gematsu.

Come possiamo vedere, in occasione di un'intervista Miyazaki ha confermato che l'atteso nuovo titolo sarà un action RPG ambientato in un universo fantasy, e con uno stile vicino a quanto visto con i Souls. "Non vuol dire che il gameplay sarà identico, ma possiamo dire che appartiene allo stesso genere" sottolinea il director.

"In un mondo di gioco più vasto, nuovi sistemi e meccaniche diventano necessari. Credo che Elden Ring, in questo senso, sia una naturale evoluzione di Dark Souls", e continua: "Se i complessi dungeon dei nostri precedenti titoli erano interconnessi, gli ambienti di Elden Ring saranno molto più ampi e aperti. La presenza di un mondo più vasto metterà le basi del gameplay, e le sue meccaniche sono state pensate avendo in testa quel particolare tipo di ambiente".

Per quanto riguarda l'intervento dello scrittore statunitense George R.R. Martin, egli interverrà sulla mitologia del mondo di gioco, senza però mettere mano alla trama.

