Nuova collaborazione in vista tra Sony e Remedy?

Alcuni utenti hanno cominciato a partorire teorie secondo le quali Sony e Remedy (lo studio di Sam Lake creatore di Max Payne) starebbero avviando una collaborazione per un misterioso gioco, probabilmente esclusivo.

Come riporta Push Square, il tutto Ŕ cominciato lo scorso mese quando Shuhei Yoshida si Ŕ recato ad Helsinki per fare visita a Remedy ed Housemarque, in seguito Ŕ stato per˛ lo studio finlandese a far visita a Naughty Dog ed Insomniac Games, in rapida successione. Inoltre in molti hanno pensato al fatto che Sony tende ad incoraggiare collaborazioni con gli studi sotto il suo controllo (anche momentaneo), per questo motivo le teorie in rete si sono moltiplicate in batter d'occhio.

Thanks Remedy people for allowing me to visit @remedygames in their beautiful office and play Control. I had lots of fun and cannot wait for the release in August! @ControlRemedy pic.twitter.com/zhDL0Q0TRZ — Shuhei Yoshida (@yosp) May 24, 2019

Naturalmente tutto questo potrebbe essere solo una coincidenza, per questo motivo vi invitiamo a prendere queste informazioni come semplice speculazione, tuttavia bisogna ammettere che l'occhio di riguardo di Remedy verso contenuti singleplayer caratterizzati da un solido comparto narrativo si incastra molto bene con la politica di Sony. Insomma solo il tempo ci dirÓ se queste teorie sono fondate o meno.

Il prossimo titolo Remedy, Control, sarÓ disponibile su PC, Xbox One e PS4 a partire dal 27 agosto.

Cosa ne pensate di questa ipotetica collaborazione?