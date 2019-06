GreedFall: l'RPG tra magia e soprannaturale si mostra nel nuovo trailer dedicato alla città portuale di Serene

Focus Home Interactive e Spiders Games hanno pubblicato un nuovo trailer per GreedFall, che presenta la città portuale di Serene, riporta Gematsu.

Serene è una città che appassisce a causa di una terribile pestilenza. Mentre un'isola misteriosa potrebbe possedere la cura, contiene anche pericoli nascosti. I giocatori partiranno per le coste di Serene alla ricerca della cura per salvare le persone del Vecchio Continente.

Nel gioco, una nuova ondata di coloni sta fuggendo da un'Europa afflitta da inquinamento e malattie per una vita migliore nel Nuovo Mondo. L'unico problema è che il Nuovo Mondo ha già una popolazione indigena che viene devastata da quella che può essere definita un'invasione. La magia sarà posseduta non solo dai coloni ma anche dalle popolazioni indigene.

GreedFall è in arrivo per PlayStation 4, Xbox One e PC a settembre.