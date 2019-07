Secondo Kazunori Yamauchi il prossimo Gran Turismo sarà "una forma completa di Gran Turismo"

Il prossimo Gran Turismo è in sviluppo. Non è stato ancora annunciato, ma il CEO di Polyphony Digital ha ora offerto alcuni commenti sul futuro titolo, riporta Gamespot. Kazunori Yamauchi ha dichiarato a GT Planet che viaggiare per il mondo e vedere i vari eventi del World Tour gli ha dato un'idea di cosa dovrebbe inserire nel prossimo Gran Turismo.

"Fare tutti questi World Tour, mi ha dato l'opportunità di sentire la storia di Gran Turismo", ha detto. "Mi ha dato indicazioni e suggerimenti sulle cose che dovremmo assicurarci di fare nel futuro della serie."

Yamauchi ha dichiarato chiaramente che un nuovo gioco Gran Turismo sta arrivando, confermando che "ovviamente stiamo già lavorando al prossimo Gran Turismo". Tuttavia, non ha voluto confermare se sarà un nuovo Gran Turismo Sport o un sequel di Gran Turismo 6. Qualunque sia il gioco, Yamauchi ha dichiarato che intende farne una "forma completa di Gran Turismo".

"Penso che il prossimo titolo che andremo a creare sarà una combinazione di passato, presente e futuro - una forma completa di Gran Turismo", ha affermato.

Con PlayStation 5, che uscirà probabilmente durante le vacanze natalizie del 2020, è lecito pensare che un nuovo gioco Gran Turismo uscirà per il nuovo hardware più potente. Yamauchi non ha confermato nulla, ma ha detto che maggiore potenza contribuirà a fornire migliori esperienze per la realtà vistuale.

"Non penso che ci sia qualcos'altro che richiede così tanta potenza di elaborazione", ha affermato. "Mi piace molto la realtà virtuale, sono convinto delle possibilità che offre, ed è molto adatta per un gioco di guida".

L'ultimo titolo Gran Turismo è Gran Turismo Sport, che è stato lanciato nel 2017 per PlayStation 4. Precedentemente Gran Turismo 6 è stato pubblicato su PlayStation 3 nel 2013.