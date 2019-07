Apex Legends: Respawn assicura che la guerra ai cheater continua

In questo periodo Respawn Entertainment si sta dando molto da fare per contrastare i cheater che infestano il loro battle royale free to play Apex Legends. In effetti i rapporti parlano di un aumentano del fenomeno, specialmente nei giorni dopo il lancio della nuova modalità classificata.

In un recente post su Reddit, la community manager Jay Frechette ha dichiarato che la compagnia continuerà a combattere i cheater con ogni mezzo possibile, questo includendo sistemi di auto rilevazione e sistemi di doppie autenticazioni in alcune aree. Addirittura si ricorrerà anche ad alcuni trucchetti provenienti dal primo Titanfall:

"La guerra contro i cheater andrà avanti e rimarrà un'alta priorità per noi. Ci sarà sempre del lavoro da fare, miglioramenti da effettuare e nuove cosa da adattare. Vogliamo ringraziare i giocatori che ci hanno aiutato ad eliminare i furbetti tramite segnalazioni."

Apex Legends è disponibile su PC, Xbox One e PS4.

