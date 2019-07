Sekiro: Shadows Die Twice è troppo difficile? Ecco una mod che vi renderà la vita più facile

Se siete stati affascinati dal mondo di Sekiro: Shadows Die Twice ma lo avete accantonato a causa della difficoltà, una nuova mod di Tender Box (un nome decisamente appropriato) è quello che fa per voi!

In passato abbiamo già visto alcune mod "facili" per il gioco di FromSoftware, ma la maggior parte di esse erano in realtà delle strane soluzioni alternative, come quelle legate alla velocità. Questa nuova mod (tramite Twisted Voxel) è un vero e proprio ammorbidimento più tradizionale della difficoltà del gioco.

Grazie alla mod aumenterà il tasso della caduta degli oggetti, si rafforzeranno gli attacchi del giocatore, si alzerà la difesa, si eviteranno danni da caduta e... saranno forniti infiniti Emblemi Spiritici!

Per chi fosse interessato, vi segnaliamo che questa mod è disponibile per la versione PC del gioco.

Che ne pensate? Avete già letto la nostra recensione di Sekiro: Shadows Die Twice?

Fonte: Kotaku.