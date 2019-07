Assassin's Creed Odyssey riceve un nuovo trailer dedicato all'ultima parte del DLC Il Destino di Atlantide

Assassin's Creed Odyssey riceverà l'atto conclusivo del DLC Il Destino di Atlantide il 16 luglio e Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer che mostra le nuove armi, abilità ed ambientazioni che il giocatore si ritroverà per le mani.

Il DLC porterà il giocatore al centro della leggenda di Atlantide e della sua civiltà ormai scomparsa, in effetti parliamo di un mondo avanzatissimo in cui umani ed Isu hanno cercato di creare una società perfetta basata sulla collaborazione e la tolleranza. Tuttavia non tutto è come sembra ed il giocatore sarà portato a compiere alcune difficili scelte (in qualità di Dikastes, una sorta di giudice agli ordini di Poseidone) che decideranno il futuro di Atlantide.

"Forgia il tuo destino in Assassin's Creed® Odyssey. Vivi una vera e propria odissea per svelare i segreti del tuo passato, cambia il destino dell'antica Grecia e diventa una leggenda vivente. Attraversa rigogliose foreste, isole vulcaniche e vivaci città imbarcandoti in un viaggio ricco di scoperte e incontri in giro per un mondo in guerra plasmato da uomini e dèi. Ogni tua decisione influenzerà lo svolgimento del tuo viaggio. Scopri finali alternativi grazie al nuovo sistema di dialoghi e alle scelte che dovrai compiere. Personalizza la tua nave, l'attrezzatura e abilità speciali per diventare una leggenda." - recita la descrizione del gioco.

Assassin's Creed Odyssey è disponibile su PC, Xbox One e PS4, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.

FONTE: VG247