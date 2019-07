Niente Juventus in FIFA 20? EA Sports perde i diritti sul club bianconero

In seguito a un comunicato stampa ufficiale, abbiamo scoperto che la Juventus ha firmato un accordo per comparire nel prossimo eFootball PES 2020 di Konami. Il comunicato recita: "la partnership tra KONAMI e Juventus FC permetterÓ agli sviluppatori della serie eFootball PES l'utilizzo esclusivo all'interno di un videogioco di calcio della Juventus FC", di conseguenza la domanda pi¨ logica Ŕ: come si comporterÓ davanti a questo accordo EA per il suo FIFA 20?

Con l'accordo, EA Sports ha perso i diritti sul club bianconero e nel gioco non comparirÓ nemmeno lo stadio della squadra. Questo Ŕ certamente un duro colpo per il titolo sportivo di EA. D'altra parte, Konami continua ad acquisire i diritti di alcuni dei pi¨ grandi team del mondo.

All'inizio di questo mese, ricorderete, il publisher giapponese ha annunciato di aver stretto una partnership anche con il Manchester United e il Bayern Monaco.

Per quanto riguarda l'Allianz Stadium, lo stadio non sarÓ incluso in FIFA 20 e sarÓ probabilmente sostituito da uno stadio creato da EA.

Al momento, non sappiamo come reagirÓ EA anche per quanto riguarda la copertina del prossimo FIFA. Come saprete, in FIFA 19 la cover star era la stella portoghese della Juventus, Cristiano Ronaldo.

Che ne pensate?

Fonte: Realsport101.com.