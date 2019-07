Nintendo Switch Do è un nuovo marchio depositato da Nintendo

Secondo un documento ufficiale trapelato in rete, pare che Nintendo abbia da poco registrato il marchio Nintendo Switch Do, al momento non è però chiaro a cosa è legato.

Il marchio (catalogato come 318447) è stato presentato l'8 luglio ma è stato approvato in via definita solo ieri 16 luglio, il problema è che i beni a cui si fa riferimento nel documento sono molto generici come giocattoli, display a cristalli liquidi, videogame portatili, programmi elettronici e cose di questo genere.

Naturalmente è quasi sicuro che il nuovo marchio avrà in qualche modo a che vedere con il mondo dei videogiochi, tuttavia non ci sono ancora abbastanza elementi per poter stabilire (o almeno ipotizzare) il campo di applicazione preciso del nuovo marchio. Nintendo ha recentemente aperto un nuovo negozio a Tel Aviv, secondo alcuni utenti Nintendo Switch Do sarà proprio legato a questo avvenimento, per altri invece potrebbe trattarsi di un un nuovo servizio o di una nuova funzione di Nintendo Switch Lite, la nuova versione versione dell'ibrida Nintendo presentata dalla compagnia giapponese qualche giorno fa.

In ogni caso non ci resta che attendere nuove informazioni per saperne di più. Secondo voi a cosa potrebbe essere legato questo nuovo marchio Nintendo Switch Do?

