Borderlands: Game of the Year Edition è gratis questo weekend con Xbox Live Gold

Se non l'avete ancora fatto e volete provare a giocare ai capitoli precedenti prima di immergervi in Borderlands 3, sappiate che Xbox Live Gold vi permette di provare da oggi fino al 21 luglio Borderlands: Game of the Year Edition.

Dal momento che l'edizione in prova Ŕ un GOTY avrete la possibilitÓ di provare tutti e quattro i pacchetti add-on inclusi. Inoltre, se decidete di acquistare il gioco una volta terminato il periodo di prova, sappiate che tutti i progressi fatti verranno trasferiti.

Oltre a questo, Borderlands: Game of the Year Edition Ŕ scontato del 50%: un motivo in pi¨ per acquistarlo, non trovate?

Vi ricordiamo infine che Borderlands 3 sarÓ disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4 a partire dal 17 settembre. Gearbox ha inoltre confermato che il cross play non sarÓ disponibile al lancio, ma lo studio Ŕ impegnato a supportare la feature "non appena possibile dopo il lancio".

Fonte: VG247