FIFA 20: EA vede crollare le sue azioni dopo la notizia della perdita dei diritti sulla Juventus

Bisogna ammettere che la situazione finanziaria di EA ha visto giorni migliori, infatti dopo che si Ŕ diffusa la notizia della perdita dei diritti sulla Juventus per il nuovo FIFA 20, la compagnia ha visto le sue azioni calare drasticamente.

Dopo diversi giorni di trattative, Ŕ stata infatti la rivale Konami ad aggiudicarsi i diritti per la squadra piemontese (ricordiamo che i diritti includono nome della squadre, stemmi e l'Allianz Stadium di Torino, di proprietÓ del club), costringendo di fatto EA ad utilizzare un nome diverso (Piemonte calcio) per la squadra. La cosa Ŕ alquanto strana in quanto solitamente EA Ŕ sempre riuscita ad accaparrarsi la maggioranza di diritti per quanto riguarda le squadre, Ŕ evidente che quest'anno qualcosa deve essere andato storto.

Da un rapporto della CNBC emerge che le quotazioni della societÓ sono scese di circa il 3,28%, bisogna per˛ ammettere che di recente si Ŕ registrata una piccola risalita, tuttavia i numeri non si discostano poi molto da quelli indicati in precedenza. Come se non bastasse EA ha dovuto affrontare qualche settimana fa un altro calo del 5%, dopo il lancio della stagione 2 del popolare battle royale Apex Legends.

FIFA 20 sarÓ disponibile su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Cosa ne pensate di questa notizia? Acquisterete FIFA 20 oppure opterete per la concorrenza?

FONTE: VG247