FIFA 20 si mostra nel suo primo video gameplay

Se anche voi non vedete l'ora di vedere in azione l'attesissimo FIFA 20 allora forse vi farÓ piacere sapere che EA Sports ha recentemente pubblicato un nuovo video che mostra il gameplay del titolo sportivo.

Nel video possiamo vedere star internazionali del calibro di Raheem Sterling (Manchester City) e Jadon Sancho (Borussia Dortmund) mostrare le nuove funzionalitÓ del titolo. Purtroppo per˛ al momento la situazione finanziaria di EA ha subito un brutto colpo, dopo diversi giorni di trattative, Ŕ stata infatti la rivale Konami ad aggiudicarsi i diritti per la squadra piemontese (ricordiamo che i diritti includono nome della squadre, stemmi e l'Allianz Stadium di Torino, di proprietÓ del club), costringendo di fatto EA ad utilizzare un nome diverso (Piemonte calcio) per la squadra.

La cosa Ŕ alquanto strana in quanto solitamente EA Ŕ sempre riuscita ad accaparrarsi la maggioranza di diritti per quanto riguarda le squadre, Ŕ evidente che quest'anno qualcosa deve essere andato storto.

Da un rapporto della CNBC emerge che le quotazioni della societÓ sono scese di circa il 3,28%, bisogna per˛ ammettere che di recente si Ŕ registrata una piccola risalita, tuttavia i numeri non si discostano poi molto da quelli indicati in precedenza. Come se non bastasse EA ha dovuto affrontare qualche settimana fa un altro calo del 5%, dopo il lancio della stagione 2 del popolare battle royale Apex Legends.

FIFA 20 sarÓ disponibile su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Cosa ne pensate di questa notizia? Acquisterete FIFA 20 oppure opterete per la concorrenza?

FONTE: Comicbook