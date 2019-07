FIFA 20: cosa cambia con la conclusione della partnership tra EA e Juventus?

Come ben sapete, EA e Juventus hanno concluso la partnership e all'interno di FIFA 20 non sarÓ pi¨ presente il nome vero e proprio della squadra che si chiamerÓ invece Piemonte Calcio.

Questa notizia ha giÓ avuto un impatto abbastanza negativo per quanto riguarda le azioni di Electronic Arts, crollate proprio in seguito all'annuncio. Ma a livello di gameplay che cosa cambierÓ? Il sito italiano di EA ha stilato una sorta di FAQ con tutto ci˛ che bisogna sapere.

Innanzitutto il Piemonte Calcio sarÓ una nuova squadra giocabile in FIFA 20 con stemma ed uniformi propri, nelle modalitÓ Calcio d'Inizio, Carriera ed EA Sports Volta Football. La squadra avrÓ giocatori autentici e reali con nomi e volti autentici e la chimica dei vari calciatori non sarÓ influenzata da questi cambiamenti.

Tutti i valori dei calciatori inoltre verranno aggiornati in base alle loro prestazioni nel mondo reale. Infine i precedenti titoli di FIFA non verranno influenzati da questi cambiamenti. Si tratta quindi di un semplice cambio di nome, ma tutto il gioco non subirÓ nessuna modifica.

Vi ricordiamo che FIFA 20 sarÓ disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch a partire dal 27 settembre. Cosa ne pensate di questa notizia? Acquisterete lo stesso questo titolo o opterete per il gioco di Konami? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: EA