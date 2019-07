MachineGames: Wolfenstein Youngblood sarà un gioco "intrinsecamente politico"

Wolfenstein: Youngblood introdurrà un sacco di cose diverse per la serie, dalla sua non linearità, a 25-30 ore di contenuto. Ma gli sviluppatori faranno anche in modo che il titolo non sia troppo distante dall'identità della serie. Un elemento di collegamento, saranno i contenuti politici piuttosto ovvi, secondo il produttore esecutivo Jerk Gustafsson.

Parlando con Stevivor, Gustafsson ha detto che a causa semplicemente della natura della serie e del gioco imminente, che vede i giocatori combattere contro un regime nazista oppressivo, Youngblood diventa intrinsecamente politico, e potrebbe benissimo finire per rispecchiare il mondo reale e gli eventi a vari livelli.

"Non proviamo a prendere le distanze da questo", ha detto Gustafsson. "Comprendiamo che la creazione di un gioco in cui il giocatore e il protagonista combattono un regime nazista che ha conquistato il mondo ha, ovviamente, significati politici".

"Prima di tutto, come giocatore, hai deciso di combattere il male del mondo; vuoi liberare il mondo da questo male. Nei nostri giochi, il regime di Hitler e i nazisti rappresentano quel male".

"Non evitiamo il fatto che stiamo creando giochi in cui dobbiamo liberare il mondo dal regime di Hitler e dai nazisti che hanno vinto la guerra nella nostra storia alternativa".

Nel frattempo, in un'intervista separata con GamesBeat, Gustafsson ha parlato anche della versione Switch di Wolfenstein: Youngblood e, secondo lo sviluppatore, la versione per l'ibrida di Youngblood è un "miracolo", che attribuisce all'eccellente lavoro di Panic Button.

"Sono sempre colpito dai ragazzi di Panic Button, che possono realizzare cose del genere", ha detto. "È un miracolo. Stiamo spingendo il motore piuttosto forte in questo gioco. Ovviamente lo abbiamo fatto anche per New Colossus. Questi ragazzi sono dei maghi. È un grande onore essere in grado di lavorare con loro. Sono molto felice di poter ottenere Youngblood su Switch."

Wolfenstein: Youngblood è in arrivo il 26 luglio per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

