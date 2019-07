DOOM Eternal sarà presente al QuakeCon 2019 con un esclusivo gameplay della Battlemode

Il QuakeCon 2019 si terrà questa settimana e rappresenta una ghiotta occasione per Bethesda, lo studio ha infatti annunciato che verranno mostrate alcune sezioni di gameplay tratti da Battlemode, ovvero il multiplayer competitivo di DOOM Eternal.

Battlemode è una nuova modalità creata per eliminare il multiplayer tradizionale (già presente nel precedente DOOM e poco apprezzato dai fan), questo perché gli sviluppatori hanno intenzione di offrire una modalità multigiocatore fresca, che porti un qualcosa di nuovo all'interno dell'intera industria videoludica. Inoltre altro protagonista del QuakeCon 2019 sarà senza dubbio Tim Willits, che come già annunciato di recente si prepara ad abbandonare la sua storica posizione all'interno di id Software.

"Tutti i giochi attualmente in sviluppo sono in buone mani e la mia partenza non comprometterà in alcun modo lo sviluppo di nessuno di essi. Id Software è piena di talenti che continueranno (anche sul lungo termine) i migliori shooter del mondo." - ha dichiarato Willits tramite un post sul suo profilo Twitter.

Id Software è stata fondata nel 1991 da John Carmack, John Romero, Tom Hall ed Adrian Carmack, per quanto riguarda Willits ha mantenuto la carica di studio director dal 1995.

DOOM Eternal sarà disponibile dal 22 novembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.

Cosa ne pensate? State aspettando anche voi il QuakeCon 2019?

FONTE: VG247