Dall'11 ottobre potremo esplorare il magico universo di Citadel: Forged With Fire

Se non abbiamo avuto modo di apprendere le arti arcane ad Hogwarts, nessun problema, dall'11 ottobre potremo apprendere la magia di Citadel: Forged With Fire.

In arrivo su PS4, Xbox One e PC, sia in versione digitale che fisica, vediamo di seguito il comunicato ufficiale del gioco per tutti i dettagli:

Il magico mondo di Citadel: Forged With Fire arriverà l'11 ottobre su Steam, PlayStation ® 4 e Xbox One, in edizione fisica e digitale. Ambientato nell'incantato mondo di Ignus, questo magico RPG sandbox online insegnerà agli aspiranti maghi l'arte degli incantesimi, del volo e della costruzione, per forgiare alleanze, per formare una casata e, successivamente, un impero. È ora possibile effettuare il pre-order di Citadel: Forged With Fire presso retailer selezionati. Visita www.citadelthegame.com per ulteriori informazioni.

"Con tre importanti update dei contenuti e più di 90 patch, abbiamo lavorato direttamente con la community durante l'Early Access per far sì che Citadel fosse un gioco massiccio su vasta scala e ricco di contenuti in preparazione per il lancio completo," ha affermato Alex Tintor, managing director presso Blue Isle Studios.

"Tre enormi dungeon con boss, il raffinato volo su manico di scopa e l'aggiunta dei Broomstick Sports, combinati con i miglioramenti del nostro sistema di fabbricazione di incantesimi, immergeranno i giocatori in questo regno magico." Caratteristiche chiave di Citadel: Forged With Fire:

● Fabbrica incantesimi: Incanta qualsiasi bacchetta o arma, seleziona l'effetto desiderato e aggiungi l'essenza elementale per creare incantesimi sorprendenti, aiutandoti in combattimento, addomesticamento delle bestie e raccogliendo risorse.

● Il potere del volo: Perché camminare quando puoi volare? Usa la tua abilità magica per salire nei cieli e lanciarti dall'alto o viaggiare per il mondo. Goditi il tuo manico di scopa personalizzato, addomestica e monta draghi e aquile gigantesca o usa l'alchimia per levitare senza l'aiuto di bestie o scopa.

● Costruisci castelli mozzafiato: Costruisci il tuo palazzo medievale e arricchiscilo con scudi magici, torri di attacco e pietre rigeneranti.

● Un ricco mondo fantasy: Vaste pianure, fitte foreste, maestose montagne, paludi marce, tundra ghiacciata e pericolose caverne immerse in un modo di 36km quadrati

● Broomstick Sports: Forma il tuo team e sfida i giocatori in competizioni aeree. Prenditi una pausa dalla battaglia e gareggia nello sport ufficiale di Ignus.

● Boss Dungeons: perimenta le Cripte Abbandonate e affronta boss impegnativi che solo i maghi più potenti possono superare.

● Creature magiche: Una vasta gamma di creature nemiche da combattere, addomesticare e montare come lupi, fenici, draghi, troll e altro ancora.

● Forgia un Impero: Incontra altri giocatori e crea una casata per dominare il mondo di Ignus.

I veterani del settore Jack Tretton e Doug Kennedy hanno fornito a Blue Isles Studios una guida esecutiva per i titoli dello studio, SLENDER THE ARRIVAL e VALLEY, oltre a finanziamenti di sviluppo garantiti per CITADEL FORGED WITH FIRE attraverso OceanIQ Partners, LLC, i cui entrambi fungono da director. Sia Tretton che Kennedy hanno confermato i finanziamenti per il prossimo gioco non ancora annunciato di Blue Isles attraverso l'Interactive Gaming Ventures (IGV), che hanno fondato insieme nel 2018.

Citadel: Forged With Fire sarà disponibile in tutto il mondo, in edizione fisica e digitale, l'11 ottobre per PlayStation ® 4, Xbox One e Steam PC.