GreedFall: esplora la profondità dell'enorme GDR di Spiders nel secondo episodio della webseries

GreedFall, il nuovo GDR sviluppato da Spiders Studio, permetterà al giocatore di plasmare il destino di un mondo sconosciuto su PlayStation 4, Xbox One e PC, a partire dal 10 settembre.

Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale, assieme al nuovo filmato, per tutti i dettagli in merito:

Spiders e Focus Home Interactive sono lieti di mostrare oggi il secondo episodio della loro webseries, che evidenzia il desiderio dello studio di sviluppo di creare un autentico GDR al cuore di GreedFall. Questo episodio, intitolato "Forging an Adventure", mostra la profondità e gli obbiettivi dei complessi sistemi GDR contenuti in GreedFall, ed è da ora disponibile alla visualizzazione.

GreedFall è un Gioco Di Ruolo in tutto e per tutto. Troverete infatti un enorme quantità di personalizzazione per il vostro personaggio, potendo scegliere tra equipaggiamenti, magie, diversi metodi di approccio alle missioni e abilità sociali. Tutti questi elementi saranno anche parte delle innumerevoli fazioni e dei diversi personaggi presenti nel gioco, ognuno con i propri obiettivi e piani. I tuoi compagni avranno il loro modo di ragionare e formuleranno opinioni su tutte le tue scelte, portare in una determinata missione la persona sbagliata potrebbe avere conseguenze disastrose, ma altrettanto spettacolari.

Il gioco prevede anche un sistema di crafting molto profondo che dona al giocatore totale libertà di scelta riguardo a cosa creare e come equipaggiare il proprio personaggio. È inoltre possibile personalizzare ogni singolo elemento di un'arma, dall'aspetto estetico alle sue statistiche, permettendo al giocatore di creare svariati abbinamenti di stile, basandosi sulle diverse fazioni presenti nel mondo di gioco. Ogni elsa, lama, impugnatura o canna da fuoco è completamente personalizzabile.

Preparatevi ad esplorare alla ricerca del bottino che desiderate ardentemente.

GreedFall sarà disponibile dal 10 settembre 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC. È già possibile preordinare il gioco tramite questo sito.