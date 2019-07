New World Into the Depths: questo marchio potrebbe avere a che fare col futuro di Monster Hunter

Capcom ha recentemente registrato un nuovo marchio, si tratta di Shinsekai: Into the Depths e quanto pare potrebbe avere a che vedere con col futuro di Monster Hunter.

la cosa interessante Ŕ che secondo Google Traduttore, Shinsekai Ŕ un termine giapponese che tradotto vuol dire New World, se consideriamo che la nuova espansione di Monster Hunter World (Iceborne) Ŕ ambientata in una terra chiamata The New World, Ŕ lecito pensare che questo nuovo progetto sia legato in qualche modo con la famosa saga.

A parte il nome, Capcom ha confermato di essere proprietaria del marchio, tuttavia secondo l'European Union Intellectual Property Office non Ŕ stata deposita nessuna descrizione del prodotto. Precisiamo che il marchio ricade nella categoria 9 e 41 che comprendono (tra le altre cose) i videogiochi fisici e digitali.

"Un nuovo mondo ti attende! Vesti i panni di un cacciatore e uccidi mostri feroci in un ecosistema rigoglioso, dove potrai sfruttare il paesaggio e i suoi abitanti per avere la meglio. Caccia da solo o in cooperativa con un massimo di altri tre giocatori: usa i materiali raccolti dai nemici abbattuti per forgiare un equipaggiamento migliore e lanciarti contro bestie ancora pi¨ grandi e selvagge!Il Nuovo Mondo ti attende! Vesti i panni di un cacciatore e uccidi mostri feroci in un ecosistema rigoglioso, dove potrai sfruttare il paesaggio e i suoi abitanti per avere la meglio." - recita la descrizione di Monster Hunter World.

Cosa ne pensate di questo nuovo marchio? Secondo voi sarÓ davvero legato a Monster Hunter?

FONTE: PC GamesN