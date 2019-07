Qualche problemino per i commercianti di Team Fortress 2

In seguito a quello che sembrerebbe essere un glitch di gioco, la rarità di alcuni oggetti molto difficili da trovare in Team Fortress 2 sarebbe calata considerevolmente, tanto da mettere in crisi i "commercianti" di oggetti di gioco che si annidato nella community.

Come possiamo vedere, se siete amanti degli oggetti dagli effetti particellari insoliti, beh è il vostro giorno fortunato, almeno fin quando questo problema non verrà risolto, il che ci si auspica avvenga molto presto.

Gli oggetti rari (ora meno rari) sono ottenibili dalle casse premio del gioco, e sono molti e thread aperti nei quali i giocatori invitano a non scambiare tali articoli, in quanto andrebbero a minare significativamente l'economia di gioco, facendo calare il prezzo di oggetti di gioco fin ora rari e quindi con un valore di mercato più elevato.

Le cose si fanno interessanti se consideriamo il fenomeno della compravendita di item e account di gioco con valuta reale. Valve di fatto non ha mai sanzionato tale pratica, ma rimane il fatto si tratti di qualcosa di non contemplato e pericoloso.

Cosa ne pensate di questa situazione?

Fonte: Rockpapershotgun