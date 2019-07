La mod Stalker Ray Of Hope si mostra in 10 minuti di gameplay

A parte decine di mod, progetti cancellati e seguiti spirituali, il mondo attende ancora un nuovo capitolo ufficiale di Staker, leggendaria saga che (pur con qualche difetto) ha permesso a decine di giocatori PC di immergersi nell'inospitale zona di esclusione di Chernobyl.

Ray Of Hope Ŕ una mod standalone che promette lo stesso mix di esplorazione, scontri a fuoco e vodka che tutti i veterani della saga si aspetterebbero da un nuovo capitolo. Oltre (naturalmente) a vantare una forte componente multiplayer, la mod introduce una nuova interfaccia utente ed IA, un sistema di reputazione che va ad influire i rapporti con i PNG e molto altro ancora. Insomma si tratta di un progetto molto ambizioso che usa una versione modificata dell'X-Ray usato per Call Of Pripyat.

Quanto a Stalker 2, GSC Game World ha recentemente affermato che il gioco sarÓ realtÓ, magari gli sviluppatori prenderanno spunto da questa mod o meglio ancora si daranno ancora pi¨ da fare, per consegnare ai fan il capitolo che stanno aspettando da diversi anni (magari in occasione dell'arrivo delle nuove console).

La saga di Stalker Ŕ disponibile solo su PC.

Cosa ne pensate di questo progetto? In quanti aspettate Stalker 2?

FONTE: Rock Paper Shotgun