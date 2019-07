L'uscita di SEGA Mega Drive Mini è stata posticipata di due settimane

Attraverso un comunicato stampa SEGA annuncia che l'uscita di SEGA Mega Drive Mini è stata posticipata in Europa di due settimane. La mini retro console arriverà sui nostri scaffali a partire dal 4 ottobre e non più il 19 settembre.

La causa del rinvio sembra essere attribuita a "inevitabili sfide logistiche". Nel comunicato stampa si legge: "Ci impegniamo a rendere felici tutti i consumatori di tutti i territori e questo piccolo ritardo nel lancio garantirà di poter soddisfare contemporaneamente la domanda di tutti i pre-order in Europa. I clienti di questi territori sono ancora in tempo per prenotarlo presso i retailer selezionati, mentre a coloro i quali hanno già effettuato il pre-order, chiediamo di avere pazienza due settimane in più, rispetto alla precedente data d'uscita, per ricevere la loro piccola console piena di magia retrò".

SEGA Mega Drive Mini conterrà 42 giochi e non più 40 come precedentemente affermato. I due titoli aggiunti alla lista già corposa sono Darius ed il classicissimo Tetris.

La piccola console è basata sul Modello 1 del Mega Drive originale, lanciato nell'ottobre 1988 in Giappone, nell'agosto 1989 in Nord America e nel 1990 in tutto il mondo. La comprerete? Avete già effettuato il preordine? Fatecelo sapere nei commenti.