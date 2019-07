Need for Speed Heat sarà il prossimo capitolo della serie?

EA ha deciso di non mostrare all'E3 di quest'anno il nuovo titolo appartenente al franchise di Need For Speed, ma a quanto pare sembra che qualcuno sappia già il nome del prossimo gioco.

Need For Speed Heat, così sembra chiamarsi il nuovo gioco, potrebbe arrivare sugli scaffali di tutto il mondo a partire da quest'anno. Il sito austriaco Gameware sembra avere già il gioco in preordine sia su PlayStation 4 che su Xbox One. L'immagine pubblicata sul sito tuttavia rimanda a Need For Speed No Limits, un gioco free-to-play pubblicato per dispositivi smartphone.

Ad oggi quindi abbiamo solo il presunto nome del gioco con una non precisata data di uscita e senza copertina ufficiale. Di seguito potete dare uno sguardo allo screenshot pubblicato sul sito di ResetEra.

Attualmente tutto quello che si sa di questo gioco si traduce nell'immagine sopra. Che si tratti di un semplice errore o meno, EA potrebbe svelare qualche dettaglio in più durante la Gamescom che si terrà ad agosto a Colonia. Dovremo aspettare quindi un annuncio ufficiale per capire se sia in arrivo un nuovo titolo della serie.

Fonte: VG247