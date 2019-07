Mike Pondsmith avrà una parte in Cyberpunk 2077

Come saprete, CD Projekt Red ha consultato Mike Pondsmith, il creatore del gioco da tavolo Cyberpunk su cui si basa Cyberpunk 2077, per lo sviluppo dell'atteso RPG e, stando a quanto rivelato dallo stesso Pondsmith nell'ultimo numero di OXM, svolgerà anche una parte all'interno del gioco.

"Ho un ruolo", ha affermato. "In realtà ho registrato per un ruolo, ma ne hanno trovato uno diverso per me, ma non posso dirti molto più di questo". Pondsmith ha anche aggiunto di aver voluto tranquillizzare i fan, che si aspettavano il suo coinvolgimento nel gioco.

Pondsmith non ha condiviso ulteriori dettagli sul suo ruolo, ma sembra che avrà più di un cameo in stile Stan Lee e, probabilmente, il suo personaggio sarà protagonista di una side quest specifica. Cyberpunk 2077 deve gran parte del suo mondo e della sua narrativa a Pondsmith, quindi un personaggio che possa aiutare i giocatori ad esplorare questo mondo sarebbe perfetto.

Per il momento non sappiamo che ruolo ricoprirà Pondsmith, ma di certo la sua introduzione farà molto piacere ai fan del gioco originale.

Nelle notizie correlate, abbiamo avuto modo di ammirare due nuove splendide immagini di Cyberpunk 2077.

Vi ricordiamo che l'RPG targato CD Projekt RED arriverà il 16 aprile 2020 per PS4, Xbox One e PC.

Fonte: Gamesradar.