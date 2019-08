Project xCloud: l'app dedicata compare sul Microsoft store

Project xCloud (la nuova piattaforma Microsoft dedicata al gaming in streaming) riceverÓ il suo periodo di beta solo tra qualche mese, tuttavia oggi Ŕ spuntata un'app dedicata all'interno del Microsoft Store.

Bisogna precisare che tale app Ŕ attualmente disponibile in due versioni, la xCloud Test Game che per il momento pare non pi¨ disponibile, e la xCloud Test Game PAID. Questa divisione sembrerebbe confermare le precedenti dichiarazioni della compagnia, ricorderete infatti che Microsoft dichiar˛ tempo fa che xCloud sarebbe stato gratuito per i giocatori che avessero sfruttato la propria Xbox One come server, ed a pagamento per chi ne fosse stato sprovvisto (in questo caso ci si affida ai server Azure di Microsoft).

Recentemente le alte sfere di Xbox hanno diffuso le specifiche delle infrastrutture che sorreggeranno tutto l'ecosistema, per farla breve possiamo dire che la base di xCloud contiene otto Xbox One S assemblate insieme. Ancora nessuna novitÓ sul nuovo controller di cui si vociferava qualche giorno fa.

FONTE: Windows Central