Iwata-San: il libro dedicato a Satoru Iwata arriverà anche in occidente

Di recente è stato pubblicato in Giappone il libro Iwata-San, una raccolta che comprende curiosità e avvenimenti (raccontati anche da alcuni volti noti di Nintendo) riguardanti Satoru Iwata, il compianto (ed amatissimo) Presidente di Nintendo.

Come detto sopra il libro non ha mai lasciato i confini del Giappone, tuttavia è stato confermato che il libro verrà tradotto in altre lingue e che sarà quindi pubblicato anche qui in occidente. La notizia è stata data da Hobonichi, la compagnia fondata dal creatore di Earthbound:

"Siamo onorati di aver ricevuto sollecitazioni e richieste per tradurre in altre lingue il libro Iwata-San. E' inutile dire che il nostro obiettivo è quello di diffondere la filosofia e le parole di Mr. Satoru Iwata nel mondo il più possibile. Al momento non c'è nulla di definito, ma stiamo preparando la pubblicazione di Iwata-san in varie lingue, con la consultazione dell'agenzia Tuttle-Mori. Faremo un annuncio ufficiale su questo sito una volta firmato l'accordo."

"Siamo spiacenti per l'attesa ma nel frattempo vi ricordiamo che la traduzione del libro in altre lingue e a fini di distribuzione è un chiaro atto di violazione del copyright e quindi illegale. Grazie per la comprensione."

Acquisterete il libro dedicato al (purtroppo) defunto Satoru Iwata?

FONTE: Siliconera