In The Outer Worlds i giocatori potranno letteralmente uccidere ogni personaggio nel gioco

Solitamente la maggioranza dei giochi di ruolo occidentali permettono sempre al giocatore di scegliere un approccio più caotico ed uno decisamente più pacifista. Ebbene anche in The Outer Worlds potrete scatenare la vostra furia omicida, in quanto Obsidian ha dichiarato che si potranno fare fuori tutti i personaggi presenti nel gioco.

A confermarlo è stato il Senior Designer Brian Hines durante una recente intervista:

"Ci saranno personaggi che vi chiederanno di fare cose solo a prima vista benefiche, infatti aiutandole vi renderete conto di esservi rivolti verso il lato oscuro. Starà a voi scegliere se redimervi o continuare. In effetti è possibile continuare lungo il sentiero oscuro in quanto diamo la possibilità al gocatore di attaccare ed uccidere chiunque nel mondo di gioco. Una delle nostre designer ama andare in giro aiutando chiunque, ed una volta ottenuto il quantitativo massimo di esperienza eliminare il malcapitato (ride). A seconda di come vorrete giocare il gioco ci saranno molte opzioni."

Hines assicura che uccidere un personaggio importante ai fini della trama non comprometterà in alcun modo lo svolgersi degli eventi, affermando che se non sarà il PNG a darvi le informazioni necessarie, potrete recuperarle tramite i vari terminali o anche PDA, in caso però questo non fosse possibile, allora la quest sarà inevitabilmente persa. Del resto se si decide di fare una carneficina bisogna accettarne le conseguenza.

The Outer Worlds sarà disponibile su PC, Xbox One e PS4 a partire dal 25 ottobre.

Cosa ne pensate?

FONTE: Gamingbolt