Call of Duty: Black Ops 4 riceve la modalità Pandemic per 80 giocatori

Sin da quando è stato rivelato che Call of Duty: Black Ops 4 avrebbe incluso una modalità battle royale, i fan hanno avuto alcune reazioni contrastanti. I giocatori di COD non erano troppo entusiasti dell'idea di avere una modalità in stile Fortnite, ma apparentemente le cose sono cambiate con l'arrivo di Blackout. Dalla sua uscita, in molti si sono divertiti, grazie anche ai vari aggiornamenti di Treyarch.

E un nuovo aggiornamento è previsto anche per oggi, 6 agosto, quando inizierà la nuova fase dell'Operazione Apocalypse Z che porterà in Blackout una nuova modalità per 80 giocatori.

Pandemic è la nuova modalità che arriverà a seminare ogni sorta di caos. "Immagina una partita per 80 giocatori su Infected ma sulla più grande mappa di Call of Duty mai realizzata", si legge nel post su Reddit. La modalità metterà alla prova 80 giocatori, che dovranno affrontarsi per decidere chi sarà l'ultimo sopravvissuto.

Nel breve video mostrato dagli sviluppatori, il giocatore guarda il mondo dagli occhi di un non-morto e, questo, suggerisce che in Pandemic potremo vestire i panni degli zombie.

Che ne dite?

Call of Duty: Black Ops 4 è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Fonte: Comicbook.