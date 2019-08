Donald Trump contro i videogiochi: creano una cultura della "glorificazione della violenza nella nostra società"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condannato il ruolo svolto dai videogiochi nella creazione di una cultura della "glorificazione della violenza nella nostra società" durante un briefing alla Casa Bianca.

Non ha fornito ulteriori dettagli sulle azioni da intraprendere riguardo alla violenza nei giochi. I commenti facevano parte di un più ampio appello a reagire alle sparatorie di massa durante il fine settimana che hanno lasciato più di 80 persone morte e ferite a Dayton, Ohio e El Paso, Texas. Queste due sparatorie fanno parte delle 249 sparatorie di massa che coinvolgono quattro o più feriti dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, secondo il Gun Violence Archive.

Durante il suo discorso, Trump ha dichiarato: "dobbiamo fermare la glorificazione della violenza nella nostra società. Ciò include i videogiochi raccapriccianti che ora sono all'ordine del giorno. Oggi è troppo facile per i giovani circondarsi di una cultura che celebra la violenza. Il cambiamento culturale è difficile, ma ognuno di noi può scegliere di costruire una cultura che celebra il valore intrinseco e la dignità di ogni vita umana. Questo è ciò che dobbiamo fare".

In risposta, la Entertainment Software Association ha dichiarato: "numerosi studi scientifici hanno stabilito che non esiste alcuna connessione causale tra videogiochi e violenza. Più di 165 milioni di americani amano i videogiochi e miliardi di persone giocano ai videogiochi in tutto il mondo. Tuttavia, in altre società, in cui i videogiochi sono giocati avidamente, non si contano i tragici livelli di violenza che si verificano negli Stati Uniti."

L'ESA ha aggiunto: "I videogiochi contribuiscono al bene della società, grazie a nuove terapie e progressi medici, strumenti educativi, innovazione aziendale e altro ancora. I videogiochi aiutano i giocatori a connettersi con la famiglia e gli amici, ad alleviare lo stress e a divertirsi. Incoraggiamo i genitori che hanno dubbi sui contenuti dei videogiochi adatti all'età a visitare ParentalTools.org per saperne di più su come controllare quali giochi vengono riprodotti nelle loro case."

E domenica, Nika Nour e Renee Gittins, i leader della IGDA Foundation e dell'International Game Developers Association (rispettivamente), hanno dichiarato: "le nostre più sentite condoglianze alle vittime e alle famiglie colpite dai tragici eventi a Dayton, Ohio e El Paso, in Texas. La società ha subito troppi atti insensati di violenza e orribili sparatorie di massa. Incolpare i videogiochi distrae dai problemi più ampi. C'è un'enorme quantità di ricerche che non collegano direttamente videogiochi e violenza. I videogiochi non causano violenza e sosteniamo gli sforzi per interrompere queste informazioni fuorvianti."

L'industria dei giochi ha da tempo sottolineato che la facile disponibilità di pistole negli Stati Uniti è probabilmente un problema più grande della violenza nei videogiochi, osservando che gli Stati Uniti sono l'unica nazione che subisce sparatorie di massa su base giornaliera, anche se i cittadini di altri i paesi sono grandi consumatori di videogiochi. La National Rifle Association ha deviato tale critica e incolpato i videogiochi violenti e altri media per gli avvenimenti.

Max Schaefer, CEO di Echtra ha detto che "ogni paese ha videogiochi, ogni paese ha problemi di salute mentale. Ma solo gli Stati Uniti hanno queste sparatorie di massa. "

Fonte: Venturebeat.