Fortnite: Fucile di precisione automatico, modifiche alla mappa e molto altro con l'aggiornamento 10.00

Nella giornata di oggi Fortnite Ŕ stato aggiornato alla versione 10.00. Il nuovo update introduce una nuova arma, il fucile di precisione automatico, disponibile nelle varianti rara, epica e leggendaria. Questo fucile si troverÓ nel bottino a terra, nei forzieri, nei distributori automatici, nelle consegne di rifornimenti e nei trasportatori di bottino.

Oltre a questo all'interno del gioco c'Ŕ un nuovo luogo: una Zona fenditura ha trasformato Neo Pinnacoli in quello che era molti anni fa, ovvero un insediamento nel selvaggio West. In questa zona la novitÓ Ŕ che costruzione e raccolta saranno proibiti.

Nella modalitÓ creativa sono stati aggiunti il MAT Tenzone all'Astrostazione in cui combatterete contro altre quattro squadre per catturare zone e guadagnare punti, ed il MAT Duello Rottamatore in cui dovrete portare rottami all'inceneritore in modo da ottenere pi¨ punti. Inoltre saranno presenti i Prefabbricati del Villaggio Vichingo.

Per quanto riguarda la modalitÓ Salva il Mondo Ŕ disponibile una nuova canzone dell'estate. Questa settimana, dovrete aiutare Colpo da maestro a raggiungere la stazione radio per trasmettere la sua Canzone dell'estate. Caricate il furgone e radunate il gruppo, Ŕ ora di mettersi in marcia con un nuovo incarico settimanale!

Se siete curiosi di sapere tutti i cambiamenti apportati al gioco, attraverso questo link potete dare uno sguardo alle note complete della patch.